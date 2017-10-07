باحث في الطقس يتوقع هجوماً مبكراً للشتاء مع طقس شديد البرودة وتساقط للثلوج بالمملكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني أن تشهد المملكة ودول الخليج هجوماً مبكراً لشتاء هذا العام، وطقساً شديد البرودة، وتساقط الثلوج في شمال المملكة.

وقال الحصيني إن الواقعة النادرة التي شهدتها مناطق شمال إيران خلال اليومين الماضيين من تساقط الثلوج في وقت مبكر مقارنة بالأعوام الماضية، ينذر بهجوم مبكر لشتاء هذا العام، مع طقس شديد البرودة على السعودية والخليج العربي.

وشدد على ضرورة المتابعة الدقيقة لنظام المنخفضات القطبية المنشأ مع بدايات العام الجديد “وما قبلها” لمعرفة أي المناطق التي من المتوقع أن تتأثر بالمنخفضات قطبيه المنشأ.

وأضاف أنه بناء على المؤشرات التي رصدها، فإنه يتوقع هطول أمطار غزيرة على الحوض الشرقي للبحر المتوسط والجزيرة العربية، وجفاف مناطق أخرى، إضافة لتسجيل درجات حرارة منخفضة جداً وثلوج على الشام، وقد تمتد إلى شمال المملكة.