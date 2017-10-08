صحة جازان تنفذ المعرض التوعوي بمناسبة اليوم العالمي للقلب تحت شعار “شارك القوة”

قامت صحة جازان بتنفيذ المعرض التوعوي للقلب بكادي مول مساء يوم الجمعة الموافق 16/1/1439 وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للقلب تحت شعار “شارك القوة”.

وكان في افتتاح المعرض مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بصحة جازان الدكتور علي المدير.

وعقب الافتتاح تجول الحضور في المعرض وشاهدوا بعض البرامج التوعوية والتثقيفيه، واجري لهم بعض فحوصات للاطمئنان على حالتهم الصحية.

حيث أنه سوف يستمر هذا المعرض لمدة يومين ابتداء من يوم أمس الجمعة الى يوم السبت.

وقد اعرب المشاركين عن شكرهم واعجابهم في تنظيم مثل هذه المعارض التي تهدف الى نشر الوعي وتثقيف المجتمع والاطمئنان على صحتهم وسلامتهم.