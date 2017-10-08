في يوم تكريم المعلم وما ادراك ماتكريم المعلم

لعل تكريم المعلم بايمانه ان مهنة التعلم اعظم رسالة وهي مهمة الرسل وجزائه من الله اعظم واكرم وارحم مما تطبل له الوزارة في فعاليات يوم المعلم

ان تكريم المعلم في دول مؤمنة بعظيم رسالة المعلم حتى الدول الفيرمسلمة تعطي المعلم كامل حقوقه المادية والمعنوية والاجتماعية فهل ترى الوزارة انها سائرة ككل الامم فقد ابتديناالعام بالتهمة للمعلم (شكائون بكائون)تحطيم نفسي متناسيا ان وزارته لم توفر ابسط مابحتاجه الميدان فمن المؤلم ان تتوفر عشرةمليون للاحتفال بفعالية لكل ادارة وتتناسى جهاز( برجكتر -وشاشة عرض)

لكل فصل بكل مدرسة والله العظيم لو الزم الوزير كل ادارة بان تلزم مدارسها من الميزانية التشغيلية توفير برجكتر بكل فصل دراسي وجهاز تصوير الوسائل التعليمية لكان مسهما في تقدم التعليم ولكان اولى من فعاليات تنفق على التطبيل والتصفيق والتصوير الفارغ

ان تكريم المعلم ياسيدي الوزير بان ياخذ حقوقه المادية والمعنوية والاجتماعية

المادية ولست بعرض الكلام لهاعقود جعجعة بلا طحين

ولكن وفروا ولوجهاز برجكتر لكل فصل ووسسلة تصوير الوسائل فقد ارهق هذالمعلم مايصرفه لتوفيرها ليسهل تقديم المعلومة واستقبالها حسب تكنلوجيا العصر بصور مشوقة تجذب ابنائنا لدرس وتسهم في جودة التعليم

تكريم المعلم ان تراعي الوزارة ظروف المعلم الخاصة وقد صار من المحال على من لايمتلك واسطة ولا اتحدث عن فراغ ولاقيل وقال بل عشت فصول ماساة اصابة عمل يوم اصبت في حادث اصابة بليغة لايزال ذراعي مساحة ٥سم بدون عظم للان وقد تقدمت لظروف مرتين ووجدت مانصدمت به على رغم ان كل الادارة مؤمنة لان ذراعي امامهم فظطررت لبرقيتن للوزارة ولكن تعاد للادارة قسم الظروف الخاصة فلمارايت ان الخصم هوالحكم اقسمت ان اضمد جراحي واستمر وفعلا اصابة عمل اثناء دوام رسمي لاتزال التقارير وكامل اوراقي لكن علمت ان من لم يملك الواسطة يشرب من البحر مرارة

تكريم المعلم ان يجد انظمة صارمة ضد من يعتدي عليه فقد شهدالواقع بنزوات طلاب رحل المعلم في اكفانه من نزوة طالب مراهق فقد المعلم روحه ونسى

ولا اخفيك منذوا حذفوا التربية عن التعليم صارالمعلم يخشى ان يعدل سلوك طلابه ولوبكلمة فقد يلحقه مالايحمدعقباه من مسالة وتحقيق واصبح يلقن الابناء ماتريدالوزارة ولانعلم الى ابن يسيرموكب وزارة التعليم