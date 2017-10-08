بالفيديو .. هكذا سخرت “جوجل” من هواتف “آيفون” !

سخرت شركة “جوجل” الأمريكية، في مؤتمرها الصحفي العالمي، الذي أطلقت فيها هاتفيها الأحدث “بيكسل 2” و”بيكسل 2 إكس إل”، من منافستها “أبل” وهواتف “آيفون”.

واعتادت “جوجل”، منذ فترة، السخرية من هواتف “آيفون”، خاصة أنها تعتبرها المنافس الأبرز لها، والتي كان أبرزها قبل الإعلان عن “بيكسل 2” عندما قالت: “إذا ما كنت ترغب في اقتناء آيفون X فعليك الانتظار قليلاً حتى 4 أكتوبر ثم اتخذ القرار”.

ولكن في المؤتمر الصحفي العالمي، قال ماريو كيوروز؛ مدير منتجات الهواتف في “جوجل”: “بإمكان الجميع أن يحصلوا على أقوى المواصفات والإمكانات والتقنيات في بيكسل 2 أو بيكسل 2 إكس إل، فنحن لا نضع المواصفات المتطورة فقط في النسخة الأكبر من هواتفنا”.

ووصفت مواقع تكنولوجية عديدة هذا التصريح، بأنه سخرية مباشرة من “أبل” وهواتف “آيفون”، خاصة أن الشركة الأمريكية، وفّرت التقنيات المتميزة فقط في هاتفها الأحدث “آيفون X”، فيما لم توفرها في هاتفيها الآخرين “آيفون 8″، و”آيفون 8 بلس”.

ودعمت “أبل” هاتفها “آيفون X” بتقنيات متميزة، مثل تقنية التعرُّف على الوجه ثلاثي الأبعاد المعروفة باسم “Face ID”، وتوفيرها للهاتف شاشة “أو إل إي دي”، فيما لم توفر التقنيات السابقة لهاتفيها الآخرين.