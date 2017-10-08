فتح باب القبول والتسجيل لوظائف بالحرس الملكي

أعلنت رئاسة الحرس الملكي عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس في سلامة الأغذية وتقنية المعلومات، برتبة وكيل رقيب، وكذلك خريجي الثانوية العامة، أو ما يعادلها برتبة جندي، وحملة الشهادة الثانوية العامة، الحاصلين على رخصة قيادة عمومي (نقل خفيف/نقل ثقيل)، وكذلك وظائف على رتبة جندي أول في بعض التخصصات الفنية لحملة الدبلوم، والكليات الفنية ودبلوم معهد الإدارة.

ونوهت رئاسة الحرس الملكي: على الراغبين التسجيل مراجعة شروط الالتحاق عبر البوابة الإلكترونية لإدارة القبول والتسجيل من خلال الموقع apps.rgr.gov.sa:8888 علماً بأنه سيتم فتح الموقع لاستقبال الطلبات بدءاً من اليوم الأحد الموافق 18/1/1439هـ لمدة أسبوع.