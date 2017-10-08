وفاة مقيم إثر حادث اصطدام في طابق المغادرة بمطار الملك فهد

أعلنت شركة مطارات الدمام، أمس السبت، عن وفاة مقيم إثر حادث اصطدام في طابق المغادرة أمام البوابة D5، بمطار الملك فهد، وتم إبلاغ الجهات المعنية لمتابعة مجريات الحادث..

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب شركة مطارات الدمام بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.