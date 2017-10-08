وفاة مقيم إثر حادث اصطدام في طابق المغادرة بمطار الملك فهد | فيفاء أون لاين
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

وفاة مقيم إثر حادث اصطدام في طابق المغادرة بمطار الملك فهد

وفاة مقيم إثر حادث اصطدام في طابق المغادرة بمطار الملك فهد
فيفاء أون لاين - متابعة

أعلنت شركة مطارات الدمام، أمس السبت، عن وفاة مقيم إثر حادث اصطدام في طابق المغادرة أمام البوابة D5، بمطار الملك فهد، وتم إبلاغ الجهات المعنية لمتابعة مجريات الحادث..

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب شركة مطارات الدمام بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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