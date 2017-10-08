مراقب “التجارة” المصاب يروي تفاصيل إطلاق النار عليه

روى مراقب وزارة التجارة والاستثمار الذي أصيب بطلق ناري خلال تنفيذه حملة تفتيشية في بريدة بالقصيم، تفاصيل الاعتداء عليه.

وقال المراقب ويدعى عبدالله الرشيدي إنه خلال نزوله من سيارته لتفتيش أحد محلات بيع الجوالات فوجئ بإطلاق النار عليه من قبل شخص ملثم يقود سيارة صغيرة، مبيناً وفقا لصحيفة “تواصل” أنه أصيب في قدمه اليسرى تحت الركبة.

وأضاف أنه اجتهد لمعرفة أرقام لوحة السيارة أو نوعها، غير أن شدة الألم من الإصابة التي تعرض لها حالت دون ذلك، مبيناً أنه اتصل بزملائه بالعمل وأبلغهم بما تعرض له، حيث قاموا بطلب الإسعاف الذي نقله للمستشفى.

وكان الأمير فيصل بن مشعل أمير القصيم زار مأمور التجارة بالمستشفى حيث اطمأن على صحته، كما أجرى وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي اتصالاً بالمصاب، أكد خلاله متابعته لإجراءات التحقيق في الحادث.