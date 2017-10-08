قتلى في انفجار ضخم بمحطة غاز يهز عاصمة غانا | فيفاء أون لاين
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

قتلى في انفجار ضخم بمحطة غاز يهز عاصمة غانا

قتلى في انفجار ضخم بمحطة غاز يهز عاصمة غانا
أكرا - رويترز

قال مسؤول حكومي إن محطة غاز طبيعي في أكرا عاصمة غانا انفجرت مساء السبت مما أدى إلى مقتل عدد غير معلوم من الأشخاص.

وقال كوجو أوبونج نكروما نائب وزير الإعلام لمحطة إذاعة محلية “للأسف يوجد بعض القتلى ونحن نعمل على حصر العدد… كما يوجد عدد من المصابين”، وقال إن الحريق الرئيسي تحت السيطرة إلى حد كبير وإن الحكومة تعتزم الكشف عن عدد القتلى صباح اليوم الأحد.

وقال عدد من شهود العيان إنهم أحصوا أربع أو خمس جثث في حين تم انتشال بعض الجثث بالفعل من موقع الانفجار، وفر السكان المذعورون من الانفجار الذي نجم عنه كرة لهب ضخمة ظهرت في سماء المدينة كما تم إرسال عدد من عربات الإطفاء وسيارات الإسعاف في موقع الحادث.

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