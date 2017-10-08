الإعصار نيت يصل إلى سواحل الولايات المتحدة

ضرب الإعصار نيت الذي صنف من الدرجة الأولى سواحل الولايات المتحدة مساء السبت بعدما اشتد خلال عبوره خليج المكسيك مخلفاً دماراً في أميركا الوسطى حيث أودى بحياة 31 شخصاً.

ووصل الإعصار إلى الأراضي الأميركية من دلتا نهر ميسيسيبي بعيد الساعة 20,00 (00,00 ت غ). وأوضح المركز الوطني الأميركي للأعاصير أن نيت يتحرك بسرعة 31 كيلومترا في الساعة ترافقه رياح سرعتها 140 كيلومترا في الساعة، وأضاف المركز أنه يتوقع أن “يمر (الإعصار) في أجزاء الولاية ثم ألاباما وتينيسي حتى مساء الاحد”.

واتخذت السلطات الأميركية إجراءات تسبق مرور الإعصار من أوامر بإخلاء مناطق طوعاً أو بشكل إلزامي على طول الساحل الأميركي، وفرض حظر تجول في نيو اورلينز بينما استعدت ولايات لويزيانا وميسيسيبي والاباما لوصول نايت. ويفترض ألا يضرب الاعصار نيو اورلينز المدينة التي دمرها الإعصار كاترينا في 2005 وتسبب بمقتل 1800 شخص فيها على الأقل.

وتشهد مناطق اميركا الوسطى والكاريبي والمكسيك وجنوب الولايات المتحدة موسم أعاصير اطلسية بين يونيو ونوفمبر من كل عام. غير أن 2017 هو أحد أسوأ الأعوام منذ بدء تسجيل هذه الظواهر.