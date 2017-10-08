دراسة إمكانية دمج نادك و الصافي دانون

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الصافي دانون المحدودة (شركة الصافي دانون) أمس السبت، وذلك لغرض البدء في المناقشات لدراسة إمكانية دمج أعمال الشركتين التجارية.

وقالت الشركة في بيان لها عبر تداولل أن عملية دمج الأعمال التجارية للشركتين ستكون من خلال استحواذ شركة نادك على جميع حصص الشركاء في شركة الصافي دانون مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة نادك للشركاء في شركة الصافي دانون عن طريق زيادة رأس مال شركة نادك (الصفقة المقترحة)، وأنه من المتوقع أن يملك الشركاء في شركة الصافي دانون عند استكمال الصفقة المقترحة على ما نسبته 38.75% من رأس مال شركة نادك بعد الزيادة، على أن يتم تأكيد ذلك بناء على مرحلة إعداد دراسات العناية المهنية.

وأشارت الشركة أن مدة مذكرة التفاهم تبلغستة (6) أشهر ميلادية من تاريخ التوقيع عليها، وأنه قد تم الاتفاق بين كل من شركة نادك و شركة الصافي دانون على فترة حصرية يقوم الطرفان خلالها بإجراء دراسات العناية المهنية المالية والتجارية والقانونية فيما يتعلق بالصفقة المقترحة.

وبحسب بيان شركة نادك، فإن الصفقة المقترحة ستخضع لعدد من الشروط بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إبرام اتفاقيات نهائية، والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة نادك وموافقة الشركاء في شركة الصافي دانون والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضحت شركة نادك في ختام بيانها أن الدخول في هذه المناقشات لا يعني بالضرورة أن الصفقة المقترحة سوف تتم بين الطرفين، مشيرة أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفية المقترحة في حينها.