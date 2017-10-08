وزارة الصحة .. تتلقى 767 بلاغاً حول مقاصف مدرسية مخالفة | فيفاء أون لاين
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

وزارة الصحة .. تتلقى 767 بلاغاً حول مقاصف مدرسية مخالفة

وزارة الصحة .. تتلقى 767 بلاغاً حول مقاصف مدرسية مخالفة
الرياض - واس

بلغ إجمالي البلاغات التي تلقاها مركز خدمة 937 منذ بدء العام الدراسي الحالي وحتى الآن 767 بلاغاً, حيث حظيت دعوة الصحة بتفاعل كبير للإبلاغ عن المقاصف المدرسية المخالفة التي تبيع المواد الغذائية والمشروبات الممنوع توريدها وبيعها وذلك بحسب القائمة المعتمدة من الصحة.

وتصدرت منطقة الرياض القائمة من حيث عدد البلاغات الواردة وتليها المنطقة الشرقية وجدة وذلك وفق آلية تتبعها الصحة للإبلاغ عبر خدمة 937، وأوضحت الصحة, أن عدد البلاغات التي تم إغلاقها بلغ 663 بلاغاً ونسبة الإقفال 86.44%.

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود الصحة بالتعاون مع وزارة التعليم لتفعيل مهام الصحة المدرسية وبما يُسهم بإذن الله في الحفاظ على صحة وسلامة طلاب المدارس وتعزيز مفهوم الغذاء الصحي.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*