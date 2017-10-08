شاهد بالفيديو .. فوائد علامة الجودة السعودية التي توضع على السلع

نشرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مقطعا ترويجيا لعلامة الجودة التي اعتمدت الهيئة وضعها على السلع بالمملكة.

وأشارت إلى أن العلامة تعد وسيلة مهمة لإرشاد المستهلك نحو السلع المطابقة للمواصفات، كما أنها تكسب رضا وثقة المستهلك عن المنتجات، وتساهم في زيادة المبيعات.

وأوضحت الهيئة عبر مقطعها، 9 فوائد لوضع علامة الجودة، أبرزها دعم اقتصاد الوطن، وبناء أسس تجارية لتسهيل عمليات التصدير للخارج، وتأهيل المنشآت للحصول على جوائز الجودة المحلية والدولية، وانسيابية دخول السلع الحاصلة على العلامة عبر المنافذ الجمركية.