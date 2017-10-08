مقتل 50 من ميليشيات الحوثي وصالح في عمليات نوعية للقوات السعودية

تمكنت القوات المسلحة السعودية المشتركة بدعم من طيران التحالف من صد هجوم كبير لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وإحباط عدة محاولات تسلل قبالة نجران، لتسفر تلك العمليات النوعية عن مقتل نحو 50 من العناصر الانقلابية بينهم قيادات ميدانية وخبراء أسلحة وصواريخ، وإصابة العشرات.

وقالت مصادر عسكرية، وفقا لـ”الوطن”، إن القوات المسلحة نفذت بدعم الطيران والمدفعية عدة هجمات مباغتة قبالة الحدود استهدفت مخابئ للميليشيات لتخزين الأسلحة والصواريخ، ودمرت عددا منها إضافة لتدمير 6 مركبات وعدد من المدافع و3 راجمات صواريخ.

وأشارت المصادر إلى أن المدفعية السعودية واصلت القصف على امتداد الحدود، حيث تمكنت من تدمير عدد من الأهداف المتحركة بالتزامن مع قيام طائرات الأباتشي بالتمشيط.