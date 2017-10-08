لقاء تعريفي تثقيفي للطلاب المستجدين في كلية الآداب والعلوم بوادي الدواسر

اقامت وحدة الإرشاد الأكاديمي في كلية الآداب والعلوم بوادي الدواسر بوكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بوادي الدواسر، مؤخراً لقاءٍ للطلاب المستجدين ، أكد فيه عميد الكلية الدكتور سفر بن بخيت المدرع على ضرورة معرفة انظمة الجامعة ولوائحها ، ومعرفة الاختلاف بين نمط الحياة في التعليم قبل الجامعة والتعليم الجامعي ، ودعا الى ضرورة الاستفادة من الوسائل التعليمية المختلفة التي توفرها الجامعة للوصول الى مستوى معرفي متميز، مشيراً الى تدشين نظام مطور لاحتساب درجات الاعمال الفصلية والذي اقر بعد الكثير من المناقشات والبحث، وأكد على أهمية الإرشاد الأكاديمي للطالب وضرورته في مسيرته التعليمية.

كما تحدث خلال اللقاء مساعد العميد للشؤون التعليمية والأكاديمية والمشرف على وحدة الارشاد الأكاديمي بالكلية الدكتور أشرف فتوح ، الذي استعرض بعض النقاط الهامة التي يجب ان يلم بها طلاب الجامعة وخاصة المستجدين ومعرفة اساليب التقييم والتعرف على بعض المشكلات الاكاديمية التي قد تواجه الطالب.

ويأتي هذا اللقاء من ضمن اللقاءات التي تحرص عليها الكلية بهدف تعريف الطلبة باللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة ، وتزويدهم بالمعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيعون من خلالها التعرف على ما يقدم لهم من خدمات.