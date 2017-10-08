بالصور: أمير منطقة جازان يدشن حملة التوعية بسرطان الثدي ..

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان فعاليات حملة التوعية بسرطان الثدي التي تنظمها المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان تحت شعار ” كملي بطولاتك”.

واستمع سموه خلال التدشين لشرح مفصل مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عائض بن عبدالله الشهراني عن الحملة التي ستنفذ على مدى اسبوعين بالمستشفيات والمراكز الصحية والأقسام النسائية بالدوائر الحكومية ومدارس البنات الثانوية وجامعة جازان والكليات والعديد من الجهات الخدميةً والإدارات بالمنطقة التي تستهدفها الحملة بمشاركة فرق طبية متخصصة عبر العديد من البرامج والمحاضرات التوعوية والمعارض التثقيفية والعيادات المتنقلة للفحص المبكر لسرطان الثدي .

وأكد سموه أهمية الحملة وما تتضمنه من فعاليات في التوعية بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عن المرض لدى السيدات بما يساعد في علاج المرض والتعامل معه منذ وقت مبكر , منوهاً سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، -حفظهما الله- من رعاية واهتمام بالقطاع الصحي بالمنطقة وغيرها من مناطق المملكة , وكل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن والمقيم ، من خلال المدن الطبية ومراكز الأبحاث والرعاية الصحية التي تم إنشاؤها وتزويدها بالكوادر الطبية والمعدات والأجهزة المتطورة التي شملت كافة المناطق سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا الغالية أمنها واستقرارها وولاة أمرها.