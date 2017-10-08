بالصور: ثقافة وفنون جدة تشارك في مهرجان الاسكندرية السينمائي

تشارك الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمحافظة جدة في اجتماع فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد العام للفنانين العرب وفعاليات مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي في الفترة 7-12/10/2017 م

حيث اكد د.عمر الجاسر مدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمحافظة جدة ان الجمعية تسعى دائما في المشاركة في الفعاليات الخارجية لتمثيل الوطن حيث شاركت الجمعية بالعديد من المهرجانات الدولية وحصدت الجوائز المتقدمة والاولى في ذلك ومشاركة الجمعية في فعاليات الجمعية العمومية لاتحاد الفنانين العرب ومهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي ما هو الا لابراز جهود شباب الوطن من الموهوبين والفنانين والمنتجين في مختلف المجالات

وبين د.الجاسر ان الجمعية ستشارك في ندوة الملكية الفكرية والحقوق المجاورة مع جامعة الدول العربية وستحضر ايضا اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الفنانين العرب واجتماع المكتب التنفيذي

ويشارك الفنان المطرب حسن اسكندراني في هذه المناسبة بأحياء حفل غنائي يغني فيها اغاني وطنية.