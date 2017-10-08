أقرأ تستعد لموسم جديد انطلاقاً من مكة والقاهرة وعمان وباريس وبيان السويسرية

كثفت قنوات اقرأ الفضائية استعداداتها الحثيثة لموسم جديد تطلق فيه اهم البرامج وتعرض فيه اهم التغطيات للمؤتمرات الاسلامية والهادفة في مختلف مدن وعواصم العالم حيث بدأت الاجتماعات لادارة التخطيط البرامجي و مختلف ادارات الانتاج في العاصمة المصرية القاهرة تم استعراض اهم النقاط التي تصب في انتاج وعرض البرامج للقنوات الثلاث وأهم مات انجازه ، وفي مكة المكرمة حيث انطلق فريق مكثف من قناة اقرأ في جدة الى الحرم المكي في مكة المكرمة لتغطية فعاليات مسابقة الملك عبدالعزيز للقرآن الكريم وأخذ لقاءات مع اهم الشخصيات المعنيين بهذا الحدث الهام ونقلها على الهواء مباشرة ،اما في العاصمة الاردنية عمان توجه فريق من المراسلين والمصورين نحو الملتقى الدولي التاسع عشر للسياحة الدينيه وذلك لتغطية موسعة وشاملة وقد شاركت اقرأ من خلال موقع لها في الملتقى تم أخذ العديد من اللقاءات كان من أهمها لقاء مع وزير الأوقاف لدولة فلسطين وزير ة السياحة و الاثار الأردنية و وزير الاوقاف الاردني ، ثم توجه الفريق الى معرض عمان الدولي للكتاب لتغطية شاملة ايضاً ، في العاصمة الفرنسية باريس قامت الادارة العامة لقنوات اقرأ الفضائية بزيارة لكلية العلوم الاسلامية وتم اللقاء مع ادارة الكلية وتباحث افآق التعاون المشترك ليختم اللقاء بالهدايا والصور التذكارية ،اما في مدينة بيان السويسرية فكان وفد من الادارة العامة لقنوات اقرأ وفريق فني لتغطية الملتقى السنوي الثاني والعشرون لمسلمي سويسرا .