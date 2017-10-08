محافظ صبيا يقدم واجب العزاء لأسرة ال حمزة | فيفاء أون لاين
الأحد, 18 محرّم 1439 هجريا, الموافق 8 أكتوبر 2017 ميلاديا

محافظ صبيا يقدم واجب العزاء لأسرة ال حمزة

محافظ صبيا يقدم واجب العزاء لأسرة ال حمزة
حيدر الذروي - فيفا أون لاين

قام محافظ صبيا الأستاذ /على بن موسى زعله لهذا اليوم الأثنين بزيارة لمنزل رئيس مركز العالية الاستاذ يحي بن محمد حمزة في قرية خضيره لتقديم واجب العزاء له ولأسرته ومواساته في وفاة ابنته التي انتقلت إلى رحمة الله يوم أمس الأول و يرافقه رئيس بلدية محافظة صبيا الأستاذ سفر بن سعد الشهراني ومدير شرطة المحافظة الرائد صالح بن محمد آل كليب ومدير شعبة مرور المحافظة النقيب توفيق عواجي النعمي وعدد من رؤساء الأقسام بالمحافظة .

وكان في إستقبال المحافظ شيخ قرية خضيرة حسن القاصر ووالد الفقيدة الأستاذ يحي محمد حمزة .
وقد أعرب زعلة ومرافقوه عن خالص مواساتهم داعين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيده بواسع مغفرته وأن يسكنها فسيح جناته.

ومن جانبه ثمن حمزة هذه الزيارة ومواساته من سعادة المحافظ ومرافقيه ومبادرتهم الغير مستغربة كعادتهم بمشاركتهم المواطنين أحزانهم وأفراحهم والحمد لله على قضاءه وقدره.

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