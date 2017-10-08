الاتحاد السعودي لكرة الطائرة يعقد دورة للحكام المستجدين

افتتح مساء اليوم الاحد دورة حكام الكرة الطائرة للمستجدين بمحافظة المجمعة وذلك بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطائرة ورئيس اللجنه الرئيسية للحكام الاستاذ عبدالله العدوان ومدير مكتب الهئية العامة للرياضة بمحافظة المجمعة ورئيس اللجنه الفرعية لحكام كرة الطائرة لمحافظتي المجمعة والزلفي الأستاذ/ محمد الهداب الذي افتتح الدورة بكلمه ترحبيه رحب فيها برئيس لجنه الحكام الرئيسية الأستاذ / عبدالله العدوان وقدم الشكر لرئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الاستاذ عبدالهادي الحبابي على إقامة هذه الدورة في محافظة المجمعة وكذلك رحب بالدارسين في الدورة .

ثم ألقى رئيس لجنه الحكام الرئيسية لكرة الطائر الاستاذ عبدالله العدوان كلمة شكر فيها مكتب الهيئة العامة بمحافظة المجمعة على استضافة هذه الدورة كما رحب الدارسين في دورة المستجدين وحثهم على الالتزام بالحضور في مواعيد المحاضرات والاستفادة مما يقدم خلال الدورة .