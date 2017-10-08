وفاة 3 أطفال وفتاة إثر حريق مفتعل بفندق سابق في جازان

أدى اندلاع حريق “جنائي” مفتعل بفندق سابق جرى تحويلة إلى شقق سكنية بمدينة جازان إلى وفاة 4 حالات وإصابات أربعة آخرين.. وباشرت فرق الدفاع المدني والهلال الاحمر الحادثة على الفور مساء اليوم الأحد.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أنه ورد للدفاع المدني بلاغ عن حريق بعمارة ‏بمدينة جيزان وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة ‏حريق بعمارة سكنية مكونة من أربعة أدوار داخل شقة بالدور الرابع حيث تم السيطرة على الحريق ‏وإنقاذ عدد ثمان حالات ونقلها إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر والدفاع المدني .

مشيرا إلى أنه نتج عن الحادث ‏وفاة فتاة وثلاثة أطفال وإصابة أربعة آخرين طفلين ورجل وامرأة.. مبينا أنه ‏تسليم الحادث للشرطة جهة الاختصاص كون الحادث مفتعل وجنائي.