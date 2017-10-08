إحذر .. معلومات مضللة في إعلان استخدام جهاز طبي

أوقفت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة الصحة، العمل بجهاز طبي يستخدم في إحدى عيادات التجميل الطبية بالرياض، وذلك بسبب وجود مخالفات وتجاوزات لمتطلبات واشتراطات الهيئة المتعلقة بتشغيله، إضافة إلى نشر العيادة إعلاناً يحتوي على معلومات مضللة للمستخدم ومبالغ فيها تتعلق بأداء الجهاز.

وأوضح بيان صحفي مشترك، أن إعلان العيادة جرى نشره دون الحصول على رخصة الدعاية والإعلان للأجهزة والمنتجات الطبية من الهيئة، وبناءً عليه تم إيقاف العمل على الجهاز، وأخذ التعهدات اللازمة من إدارة العيادة بالالتزام بمتطلبات واشتراطات الهيئة والجهات ذات العلاقة.

يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تتولى تنظيم ورقابة الأجهزة والمنتجات الطبية المصدرة للإشعاع والمستخدمة في التشخيص والعلاج وباقي التطبيقات الطبية ومراقبة أماكن ممارستها، بما يضمن سلامة المرضى والعاملين على تلك الأجهزة وغيرهم من المخاطر التي قد تنشأ من استخدام تلك الأجهزة، مع ضرورة أخذ الموافقة من الهيئة قبل إصدار أي مادة دعائية أو إعلانية تتعلق بالأجهزة والمنتجات الطبية.

ويأتي هذا الإجراء تواصلاً للحملات المشتركة وتفعيلاً للتعاون المستمر بين الصحة والهيئة للتأكد من التزام المنشآت الصحية بالاشتراطات والمعايير التي تكفل جودة الخدمات الصحية في القطاع الخاص وبما ينعكس إيجاباً في الحفاظ على صحة وسلامة المستفيدين من تلك الخدمات.