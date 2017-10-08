الرئيسية › أخبار التعليم هنا .. الدليل التنظيمي لحصة النشاط في مدارس التعليم العام 10:12 م, 18 محرّم 1439 هـ - 8 أكتوبر 2017 م Tweet رابط الدليل التنظيمي لحصة النشاط في مدارس التعليم العامhttp://online.flipbuilder.com/fism/bdbr/mobile/index.html#p=1شارك هذا الموضوع:Click to share on Telegram (فتح في نافذة جديدة)Click to share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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