“ساما” تلزم شركات التأمين والمهن الحرة بالتوطين 100%

أكدت مؤسسة النقد “ساما” على توطين الوظائف في قطاع التأمين وشركات المهن الحرة، وذلك بحلول الأول من فبراير 2018م، ودعت شركات التأمين إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك.

وأصدرت المؤسسة اليوم (الأحد)، قراراً يلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة بالعمل على توطين جميع الوظائف التأمينية للأفراد، لتكون عبر موظفين ومندوبي مبيعات سعوديين، ويحظر ذلك على غيرهم، مهما كانت مسمياتهم الوظيفية أو العلاقة التعاقدية التي تربطهم بشركة التأمين.

وأوضحت أن على شركات التأمين وشركات المهن الحرة تزويد المؤسسة بتقارير دورية لبيان ما تم اتخاذه بهذا الشأن ومدى تقدم الشركة في توطين الوظائف، على أن يُستكمل التوطين بنسبة 100% خلال موعد أقصاه 15 / 05 / 1439هـ الموافق 01 / 02 / 2018م.

يُذكر أن المؤسسة سبق وألزمت تلك الشركات بتوطين وظائف إدارات مطالبات المركبات وخدمة العملاء، ومعالجة الشكاوى، لجميع فروع التأمين، وتوعدت باتخاذ كافة الإجراءات النظامية تجاه شركات التأمين وشركات المهن الحرة غير الملتزمة.