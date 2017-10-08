فيديو .. مقيم يتهجم على سيارة شرطة ويحاول سحب سلاح شرطي

تداول ناشطون مقطع فيديو اليوم (الأحد) لمقيم في حالة غير طبيعية حسب موقع أخبار 24، يعتلي سيارة شرطة في وسط شارع عام ويقوم بحركات غير مفهومة تجاه الأسرة التي يعمل لديها، كما يبدو.

وأظهر المقطع الوافد وهو يطرق على سيارة الشرطة بطريقة غريبة ويتلفظ بعبارات غير واضحة، قبل أن يتم استدعاء دعم إضافي للسيطرة عليه، كما حاول انتزاع سلاح الشرطي، ما قاد إلى محاولة تقييده، ليُسمع في الأخير صوت إطلاق نار في الموقع.

ولم يتضح في المقطع مكان تصويره بالضبط، إلا أن البعض رجح أن يكون في منطقة الرياض، ومن المتوقع أن تصدر الجهات الأمنية بياناً تجاه الحادثة لتوضيح ملابساتها.