بالفيديو مكان الهجوم الإرهابي على قصر السلام وصورة منفذ الهجوم

نشرت وزارة الداخلية اليوم الأحد مقطع فيديو للمكان الذي شهد الهجوم الإرهابي على قصر السلام بجدة أمس السبت.

كما نشرت الوزارة صورة الإرهابي منصور بن حسن بن علي آل فهيد العامري منفذ الهجوم، والشهيدين وكيل رقيب / حماد بن علي المطيري، والجندي أول/ عبدالله بن فيصل السبيعي.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان لها عن تعرض نقطة حراسة خارجية تابعةٍ للحرس الملكي الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة، لإطلاق نار من شخص ترجل من سيارة يقودها من نوع هونداي تحمل اللوحة رقم (ح ص ك 6081)، وتم التعامل معه على الفور من قبل رجال الحرس الملكي ما أدى لمقتله واستشهاد رجلي أمن.