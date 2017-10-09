تعليم صبيا يحتفي بتسريع 8 من طلابه وطالباته لهذا العام

هنأ مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس ومساعدته للشؤون التعليمية الأستاذة حنان بنت علي الحازمي الطلاب والطالبات المجتازين للتسريع وأسرهم لهذا العام بالنتائج الرائعة والمبهرة والمشرفة للإدارة ، وذكرا أنهم المستقبل المشرق والمبشر بخير لنهضة هذا الوطن المعطاء مشيدان بجهود إدارة الموهوبين في رعاية تلك المواهب والاهتمام بها.

وقد اوضح رئيس قسم الموهوبين الأستاذ زين سويدي بأن اجتياز ٨ من تعليم صبيا في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بعد إنجازا كبيرا لإدارة تعليم صبيا .

وأبانت رئيسة قسم الموهوبات الأستاذة منى مناجي أن المجتازات والمجتازين لهذا العام قد بلغ عددهم 6 طالبات وطالبين من المرحلتين الابتدائية والمتوسطة مضيفة بأن إدارة الموهوبات عملت على مبادرة “أقدر ” والتي كان لها بالغ الأثر في اجتياز جميع الطالبات المجتازات لاختبار الكشف والمتقدمات للتسريع من إدارة تعليم صبيا ، حيث تهدف المبادرة إلى تعريف الطالبات ببعض المهارات الأساسية وتقديم المعلومات المفيدة فيما يخص المناهج الدراسية للطالبات المرشحات للتسريع برعاية مدير تعليم صبيا ومتابعة مساعدته للشؤون التعليمية، مثمنة جهود المدارس وأولياء امورهم في المتابعة والحرص ، ومباركة هذا الانجاز المتميز وغير المسبوق في الإدارة.

يذكر أن برنامج التسريع يعد أحد الاساليب التربوية التي طبقتها وزارة التعليم لإعداد كفاءات علمية وطنية من الطلاب والطالبات الموهوبين والذين أبدو تفوقا غير عادي لخدمة المجتمع في وقت مبكر من اعمارهم.