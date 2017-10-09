شرطة الرياض: السيطرة على سائق كان في حالة هستيرية

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن غرفة عمليات دوريات الأمن بمنطقة الرياض تلقت صباح اليوم بلاغا من أحد المواطنين عن محاولة مكفوله ( 27 عاما هندي الجنسية يعمل بمهنة سائق ) للانتحار.

وأشار الناطق الإعلامي أنه تم على الفور انتقال الفرق لموقع البلاغ ، حيث شوهد الوافد في حالة هستيرية اقتضت التعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف بما يكفل سلامته وتحييد خطره إلى أن تمت السيطرة عليه بدون وقوع أية إصابات وتقديم الخدمات الإسعافية له، وبعرضه على الطبيب المختص اتضح أنه يعاني من اضطرابات نفسية، وجرى إعطاءه العلاج اللازم وتسليمه لمركز الشرطة المختص وإشعار فرع النيابة العامة لإكمال اللازم حسب الاختصاص‎.