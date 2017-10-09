طقس مناطق المملكة اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الاثنين سماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية (جازان ،عسير، الباحة) قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية في فترة مابعد الظهيرة, وطقس مستقر على باقي مناطق المملكة.