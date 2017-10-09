طقس مناطق المملكة اليوم | فيفاء أون لاين
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

طقس مناطق المملكة اليوم

طقس مناطق المملكة اليوم
فيفاء أون لاين - متابعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الاثنين سماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية (جازان ،عسير، الباحة) قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية في فترة مابعد الظهيرة, وطقس مستقر على باقي مناطق المملكة.

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