مواطن يقاضي مقيماً بسبب دهسه “نملة” .. وهذا رد القاضي !

تمسك مواطن من محافظة عفيف بدعوى قضائية رفعها ضد أحد المقيمين قبل 8 سنوات؛ بسبب دهسه نملة بشكل متعمد؛ حيث أصرّ على تجديد دعواه بمحكمة أخرى رغم رفضها أمام المحكمة العامة بعفيف.

وقال المواطن إنه تقدم بشكوى لدى مخفر الشرطة بمحافظة عفيف عام 2009 ضد مقيم يعمل في أحد أسواق المحافظة؛ لسحقه نملة من النوع الكبير تحت حذائه بعنف، لافتاً إلى أن الشكوى أحيلت إلى المحكمة العامة لكنه فوجئ برفض القاضي تنفيذ طلباته واستدعاء المدعى عليه.

وأضاف أنه طالب في دعواه تطبيق النظام الشرعي بحق داهس النملة، مبيناً أن القاضي رد على طلبه بأن يُحضر وكالة شرعية من ذوي النملة ليستجيب لمطالبه ويستدعى المدعى عليه، منوهاً في الوقت نفسه بأن القاضي رغم اعترافه بحق النملة لكنه رفض الدعوى.