خبير طقس: 8 أيام تفصلنا عن الشتاء وتوقعات ببرد قارس

توقع محلل الطقس زياد الجهني أن تشهد مناطق المملكة شتاءً قارساً بدرجات حرارة أقل من المعدل الطبيعي، لافتاً إلى أن هناك انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر وتحديداً في المناطق الشمالية وشمال الوسطى.

وقال الجهني وفقاً لـ”سبق”، إنه يتبقى 8 أيام على دخول فترة الوسم والتي يبدأ فيها موسم الأمطار بمنطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن تلك الفترة ستنتهي في 6 ديسمبر ومدتها 52 يوماً ليبدأ دخول فصل الربيع.

ولفت إلى أن منطقة الشرق الأوسط بما فيها السعودية ستشهد حالات وسمية متأخرة نوعاً ما؛ بسبب تأخر تعمق الكتل الباردة ‏المصحوبة بتبريد علوي جيد، مبيناً أن النشاط المطري سيكون واضحاً أواخر نوفمبر كما سيمتد حتى الشتاء بشكل متصاعد، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن طقس مناطق المملكة سيكون أفضل خلال هذا الشتاء وتحديداً منطقة مكة وحائل والمدينة وشمال الرياض باتجاه القصيم والحدود الشمالية عامة.