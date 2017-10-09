تفاصيل مؤلمة حول حريق جازان المفتعل

روت مصادر تفاصيل مؤلمة حول حادث الحريق الذي اندلع بعمارة سكنية بمدينة جازان مساء أمس (الأحد)، وتسبب بوقوع عدد من الوفيات والإصابات بينهم أطفال، في حادث مفتعل وجنائي بحسب ما وصفه الدفاع المدني.

وأوضحت المصادر أن الأم سبق وأن تم ضبطها من قِبل فريق الحماية الاجتماعية والأمن وهي تربط طفليها وتقودهما بالشارع، فيما رفضت أن تفتح لهما الباب بعد مباشرة الواقعة بمبرر أنه سبق وأن اختطف طفلها وتخشى عليهما مصير الأول.

وأضافت أن حالتها متابعة من قبل فريق الحماية وتم اصطحابها إلى مستشفى الصحة النفسية أمس، وتم الكشف عليها وإطلاقها، ليقوم فريق الحماية بمرافقتها إلى المنزل، إلا أنها رفضت فتح الباب وهي بخارج المنزل ترافق الأمن وفريق الحماية الاجتماعية.

وذكرت المصادر وفقاً لـ “سبق”، أنها كانت تصرخ على أبنائها الموجودين بالداخل: “لا تفتحوا الباب”؛ حتى اضطر رجال الأمن لكسر الباب بعد انبعاث روائح دخان من المنزل.

وأفادت أنه بعد كسر الباب من قبل الجهات المعنية عثر على الأطفال متوفين ومعهم فتاة داخل المنزل، وباشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها؛ كون الحادث جنائيًّا لتحديد هوية الجاني.