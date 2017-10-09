إنقاذ حياة رضيع ابتلع سلك معدني

نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمنطقة نجران في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 11 شهرا بعد استخراج سلك معدني ابتلعه وتسبب في عدم استقرار حالته الصحية.

وفي التفاصيل أنه تمت إحالة الطفل إلى أحد المستشفيات بالمنطقة، وبالمعاينة وبعد إجراء فحوصات الأشعة أظهرت النتائج وجود جسم غريب بالمريء عبارة عن (سلك معدني حاد الطرفين)، الأمر الذي تطلب إيضاح الحالة الطبية لولي الأمر وما قد يصاحبها من مضاعفات متوقعة، وضرورة إجراء منظار لاستخراجه، ووافق والد الطفل على الإجراء الطبي وبفضل من الله تم استخراج الجسم الغريب بالمنظار بأمان والحالة العامة للطفل مستقرة.

يذكر أن مستشفى الولادة والأطفال بنجران أجرى خلال هذا الشهر أكثر من 4 حالات ابتلاع لأطفال وبأعمار متفاوتة تكللت بفضل الله بالنجاح والصحة.

وتدعو صحة نجران أولياء الأمور إلى أهمية وضع الأجسام الصغيرة بعيدا عن متناول أيدي الأطفال لحمايتهم من حوادث الابتلاع التي قد تؤدي إلى الوفاة لا قدر الله.