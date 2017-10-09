بالصور: إبتدائية الامام حفص ومتوسطة الامام قالون لتحفيظ القران الكريم بالواديين تحتفي باليوم العالمي للمعلم

احتفت مدرسة إبتدائية الامام حفص ومتوسطة الامام قالون لتحفيظ القران الكريم بالواديين باليوم العالمي للمعلم، والذي يصادف الخامس من شهر أكتوبر؛ وذلك تقديراً لدور المعلم الريادي ورسالته السامية ، حيث أستقبل قائد المدرسة الاستاذ علي بن عبدالله ال محرق الشهراني بمشاركة نخبة من طلاب المدرسة جميع المعلمين بالورود والحلوى منذ ساعات الصباح الباكر .

كما نفذ برنامج إذاعي منوع ضم العديد من الفقرات الخطابية والإنشادية التي بثت مكانته ودوره القيادي في بناء العقول ورسم خطى المستقبل للأجيال الواعدة، مع حث المجتمع على أهمية تكريمه والإشادة بعطائه .

وثمن قائد المدرسة الاستاذ علي بن عبدالله ال محرق الشهراني في كلمة له الجهود التي يقوم بها المعلمون ودورهم البارز في تعليم الطلاب وبناء المجتمع، مؤكداً على المكانة المتميزة التي يحظى بها المعلم في المجتمع، مشيرا في الوقت ذاته إلى الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة الرشيدة لتحقيق نهضة شاملة تسهم في بناء الأجيال الواعية بمايتحقق مع رؤية السعودية 2030 .

وبعد الطابور احتفت الهيئة الادارية بالمدرسة بجميع معلمين المدرسة في لقاء ساد فِيَھ المحبة والاخاء والفخر بالانتماء لهذه المهنة السامية ، ثم خصصت الحصة الثانية لإحتفاء كل فصل بمعلم صفهم حيث قدم عدد من طلاب المدرسة رسائل شكر وتقدير للمعلمين بهذه المناسبة ، معبرين عن تقديرهم وثنائهم لمن حمل مشعل الرسالة وأدى الأمانة، سائلين المولى أن يجزل الأجر والعطاء لصناع المجد ومعلمي الناس الخير نظير جهودهم في بناء سواعد الوطن .