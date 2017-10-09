زيارة مشرفات مركز التنمية الاجتماعية بجازان للقسم النسائي لجمعية الحكامية

استقبل القسم النسائي بجمعية البر بالحكامية مشرفات مركز التنمية الاجتماعية بجازان صباح اليوم الإثنين الموافق ١٩ / ١ / ١٤٣٩هـ وكان في استقبالهن رئيسة القسم والموظفات .
هدفت الزيارة إلى الاطلاع على برامج وأنشطة الجمعية وأهدافها بالإضافة إلى جولة على الأقسام وأهم المنجزات المنفذة بها .
فجهودهم مباركة مبذولة لخدمة المجتمع وشعارهم التعاون في العمل الخيري بارك الله فيهم جميعا .
ونتقدم بالشكر الجزيل للذين قدموا الكثير وجعلوا منا منجزين وفِي الخير متقدمين والجزاء الأوفى عند الله سبحانه وتعالى
*فمن يجتمع على حُب الخير ولأجل الخير جديرٌ بأن يرتقي ويتقدم*
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