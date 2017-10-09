مدير جامعة الإمام يوقع عقد تركيب أثاث لمباني مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للطالبات

وقَّع معالي مدير مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل صباح اليوم الأحد 18/1/1439هـ في مكتبه عقد توريد وتركيب أثاث لمباني مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للطالبات.

وقال معاليه وقعنا مشروع الأعمال التكميلية في المدينة الجامعية وهو يخص الطلاب وهذا المشروع يخص الطالبات من الاخوات والزميلات في مركز دراسة الطالبات ومدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للطالبات مما يدل على أن ما يهيئ للجنسين متوازي وكذلك العناية الفائقة الكريمة من القيادة العظيمة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله – بالعنصر النسائي وما يهيئ له المكانة والجو المناسب ليكون مسهماً بفعالية واقتدار في خدمة الدين والوطن وتحقيق تطلعات ولاة الامر عبر هذه الجامعة العريقة جامعة علوم الريادة والسيادة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والتي تجد كل ما يجعلها تحقق رسالتها واهدافها وتنفذ خططها الاستراتجية القريبة والمتوسطة وبعيدة المدى بكل تميز ولله الحمد عبر وحداتها وإداراتها المتنوعة والمختلفة.

وختم معاليه حديثه بشكر الله عز وجل على نعمه الكثيرة ثم قادة هذه البلاد المباركة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله- اللذان يدعمان ويساندان كل عمل صادق مخلص بناء يخدم الدين والوطن.

من جانبه بين المستشار المشرف العام على الشؤون الفنية المهندس محمد بن عبدالعزيز الجريان, أن مجال التأثيث يشمل مبنى وكالة الجامعة لشؤون الطالبات, ومبنى العمادات المساندة, ومبنى المكتبة المركزية للطالبات, ومبنى القاعة الرئيسية والقاعة المساندة ،والبهو الرئيسي والذي يربط جميع المباني،ومباني الحضانات ورياض الاطفال.