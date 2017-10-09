نائب أمير منطقة جازان يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب المجرشي..

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، وعدد من منسوبي القوات المسلحة والجهات الحكومية بالمنطقة وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم بجامع إسكان الحصمة بمحافظة أحد المسارحة صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي عامر بن عائل المجرشي أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد في تبادل لإطلاق النار مع مليشيا الحوثي والمخلوع صالح بالحد الجنوبي.

وعقب الصلاة تلقى سموه التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيد الواجب.

ونقل سمو نائب أمير منطقة جازان تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وسمو أمير منطقة جازان لأشقاء وذوي شهيد الواجب ، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم ،عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه ،مجددين العهد الولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وقد أدى الصلاة مع سمو نائب أمير منطقة جازان ، محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي ، ومدير عام مكتب سمو نائب أمير منطقة جازان عبدالعزيز بن سعد آل مرعي.