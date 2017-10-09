الملك يحقق رغبة الشعب | فيفاء أون لاين
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

الملك يحقق رغبة الشعب

الملك يحقق رغبة الشعب
تركي الجش

الأمر السامي الكريم الذي أصدره سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله والقاضي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة هو بكل تأكيد قرار حازم وحكيم . ويؤكد حرصه يحفظه الله تعالى على تحقيق كل ما من شأنه ما يحقق الصالح العام للمملكة العربية السعودية وشعبها الآبى والطيب .

فقد أتخذ ملك الحزم والعزم قراره التاريخي في الوقت المناسب . وقوبل هذا القرار بترحيب محلي ودولي على نطاق واسع وكبير جداً . وهذا يعطي الدلاله الأكيدة على سلامة هذا القرار وأهميته وخاصة في هذه المرحلة .

وقد أكد أصحاب الفضيلة العلماء المشائخ إن موضوع قيادة المرأة للسيارة الأصل الإباحة ولا يوجد محضور شرعي يمنع المرأة السعودية من قيادة السيارة داخل الأراضي السعودية .

ولا شك إن أمر الملك للجهات المختصة بوضع نظام خاص لمكافحة التحرش سيكون له الأثر البالغ والهام بحفظ الأمن . وخاصه للنساء السائقات لسيارتهن .

لقد حقق الملك سلمان يحفظه الله بقراره التاريخي هذا مطلب هام وكبير من مطالب الشعب السعودي . يحقق للشعب الإستقرار والأمان

فهذا القرار سيكون له حتماً معطيات إيجابية وهامة على المجتمع السعودي بشكل عام وعلى الإقتصاد الوطني .

وبعد نسأل الله تعالى أن يجزئ مليكنا وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء.

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين

*تركي الجش – رجل أعمال – القصيم

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