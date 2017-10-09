شرطة جازان توضح حقيقة وفاة 4من الابناء اختناقاء | فيفاء أون لاين
الاثنين, 19 محرّم 1439 هجريا, الموافق 9 أكتوبر 2017 ميلاديا

شرطة جازان توضح حقيقة وفاة 4من الابناء اختناقاء

شرطة جازان توضح حقيقة وفاة 4من الابناء اختناقاء
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي أنه وفي تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم أمس تم إنتقال مندوب من شرطة منطقة جازان مع الفريق المكون من مندوبي ومندوبات الحماية الاجتماعية بجازان رفق إمرأة في العقد الرابع من العمر على خلفية قضية عنف أسري فجرى الإنتقال برفقتها للشقة التي تسكنها واولادها وعند الوصول للشقة وطلب فتح الباب أوعزت لأبنائها بعدم فتح الباب كي لايتمكن فريق الحماية من الدخول وأصرت على عدم تمكين الفريق من أداء عملهم.

مضيفاً بأنه أثناء محاولة فريق الحماية في إقناعهم بفتح الباب تفاجئوا برائحة حريق وإنبعاث دخان من تحت أبواب الشقة فتم كسر الباب لإنقاذ الأبناء المحتجزين فصادف الفريق عدت عوائق من طاولات خشبية وجوالين ماء بالمدخل بالإضافة للهيب النار والأدخنة المنبعثة منها.

مبينا بأن ذلك أسفر عن وفاة أربعة من الأبناء (ثلاث بنات وولد) وإصابة طفلين(بنت وولد) قام الفريق بإخراجهم برفقة والدهم البالغ من العمر ٤٧ عاما والذي وجد بالداخل وابلاغ الجهات المختصة لمباشرة الحريق.

وأشار الحكمي لنقلهم للمستشفى وإحالة الأم للنيابة العامة وإيداعها السجن والتحفظ على والدهم داخل المستشفى لوجود شبهه قوية بأنه من قام بإشعال الحريق داخل الشقة والله الموفق.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*