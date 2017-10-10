محافظ هروب يستقبل فريق #هايكنج_السعودية بالمحافظة ويشاركهم أول فعالياتهم | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

محافظ هروب يستقبل فريق #هايكنج_السعودية بالمحافظة ويشاركهم أول فعالياتهم

محافظ هروب يستقبل فريق #هايكنج_السعودية بالمحافظة ويشاركهم أول فعالياتهم
هروب ـ حسين القرادي
استقبل  #محافظ_هروب الأستاذ/ أحمد بن حسن الفيفي صباح اليوم بمكتبه أعضاء فريق هايكنج السعودية الذي تم تشكيله مؤخرا بالمحافظة  يتقدمهم منسق #هايكنج_السعودية بمنطقة جازان الأستاذ :علي أحمد العبدلي الفيفي والذي تم بجهود من أبناء محافظة هروب ومساندة وتوجيه من المحافظ  ومن مؤسس هايكنج السعودية  المهندس علي بن مبارك القحطاني .
وفي تصريح للمحافظ لـ “فيفاء اون لاين” قال فيه نسعد بتشكيل مثل هذا الفريق في المحافطة ونحن بدورنا سندعم ونساند كل نشاطاته ونسهل كل مهامه والتي نأمل ان يكون لها مردود إيجابي لهذه المحافطة وأبناؤها في جميع المجالات وخاصة الإجتماعية والسياحية . ونشكر إدارة هايكنج السعودية على هذه المبادرة ونتمنى لهم التوفيق.
من جانب أخر قال : مؤسس هايكنج السعودية المهندس  علي بن مبارك القحطاني في رسالة وجهها لسعادة المحافظ ، نشكر سعادتكم على هذه الرعاية والدعم ووعد المحافظ وأبناء المحافظة  بان تكون إدارة هايكنج السعودية متواجدة ومساندة وداعمة لكل نشاطات الفريق .
وفي ختام رسالته وجه شكره للقائمين على الفريق ولكل اعضاؤه متمنياً لهم التوفيق والنجاح .
بعد ذلك رعى المحافظ وشارك الفريق بداية إنطلاق أعماله الرياضية بالمحافظة حيث تم تنفيذ فعالية مسير في أحد الأودية الجميلة بالمحافظة وذلك بمسافة خمسة كيلو .

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