“النقد” توقف نشاط 9 شركات للتأمين والمهن الحرة

أوقفت مؤسسة النقد العربي عدداً من شركات المهن الحرة ومنعتها عن ممارسة أي أعمال تأمينية، وذلك لعدم استيفاء هذه الشركات المتطلبات النظامية الخاصة بممارسة نشاط التأمين، وعدم تجاوبها بتصحيح أوضاعها بعد إمهالها من قبل مؤسسة النقد.

وبلغ عدد الشركات التي تم إيقافها 9 شركات وهي، الشركة السعودية البلجيكية لوساطة إعادة التأمين، وشركة المساندة لوساطة التأمين، وشركة الممارسات المهنية لوساطة التأمين، وشركة الوساطة السعودية، وشركة جلوبل لوساطة التأمين، وشركة ركائز لوساطة التأمين وإعادة التأمين، وشركة مجدي سالم القاضي وكلاء تأمين، وشركة مركز بستان الشرق الأوسط لوساطة التأمين، وشركة مستشارك التأميني لاستشارات التأمين.

وقالت المؤسسة في بيانٍ صدر عنها اليوم الثلاثاء، إنها كانت قد أعلنت في شعبان الماضي مخالفة تلك الشركات وعدم التزامها بالمتطلبات النظامية لممارسة نشاط التأمين، ولم تتجاوب مع مخاطبات المؤسسة ودعوتها لها إلى سرعة مراجعتها لتصحيح أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل من تاريخ الإعلان، لذا صدر قرار بإيقافها عن ممارسة النشاط.