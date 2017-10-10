سقوط طائرة روسية في سورية ومقتل طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء عن تعرض طائرة من طراز سو24- لحادث لدى إقلاعها في سورية ما أدى إلى مقتل طاقمها، وأوضحت الوزارة ، في بيان صحفي بثته وكالة (سبوتنيك) الروسية اليوم ، أن سبب الحادث الذي تعرضت له الطائرة قد يكون عطلا تقنيا.

من جانبه ، أفاد المرصد السروي لحقوق الإنسان اليوم بأن انفجارا عنيفا هز صباح اليوم منطقة حميميم بريف جبلة، والتي تتخذها القوات الروسية كقاعدة لها ولطائراتها الحربية والمروحية، وقال المرصد إن الانفجار ناجم عن سقوط طائرة روسية، بعد إقلاعها من مطار حميميم، ما تسبب في تحطمها واندلاع النيران فيها، وتصاعد أعمدة الدخان من مكان سقوطها في محيط مدرج المطار.