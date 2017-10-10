“الوزراء” يوافق على تعديل مسمى “مجلس المنافسة”

أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الثلاثاء قراراً، أجرى بموجبه تعديلاً لمسمى “مجلس المنافسة” ليصبح مسماه “الهيئة العامة للمنافسة”، وصحب ذلك بعض التعديلات في تنظيم الهيئة.

وتضمنت التعديلات التي صحبت تعديل المسمى، ربط الهيئة برئيس مجلس الوزراء، على أن يكون مقرها الرياض مع جواز السماح لها بإنشاء مكاتب في مناطق المملكة المختلفة.

وشلمت التعديلات المذكورة أن تتولى الهيئة حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة المشروعة، والمحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار العدالة والشفافية.

كما اعتمد مجلس الوزراء ضمن قراره، أن يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي بمرتبة وزير، وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة، وأن يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة يعين بناءً على ترشيح الرئيس.