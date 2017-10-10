ٍSTC مقبلة على عملية استحواذ في هذا المحتوى

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية “STC” الدكتور خالد البياري، أن الاقتصاد الرقمي سيكون دافعا رئيسيا كبيرا للنمو الاقتصادي بالمملكة، كاشفا عن اتجاه الشركة للاستحواذ على إحدى الشركات الأخرى في مجال المحتوى الرقمي للبدء في توسع استثمار الشركة في هذا المجال الواعد.

وأضاف أن الاقتصاد الرقمي سيساعد المؤسسات التي تعمل به على الوصول للعالمية بشكل أسرع مقارنة بالشركات التي تعمل وفقا للطرق التقليدية.

وأوضح البياري، لـ “أخبار 24″،على هامش مشاركته في الدورة 37 لمعرض جايتكس دبي 2017، أن الاقتصاد الرقمي يعد فرصة لرفع معدل التسارع والنمو للشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، فمتوسط وصول الشركات إلى حاجز المليار كان يحتاج إلى 20 عاما مع عصر الاقتصاد التقليدي، وحاليا يحتاج ذلك متوسط أربع إلى خمس سنوات.

وبين أن لدينا في منطقتنا شركات حققت هذه المعادلة، ومنها شركة “كريم”، مشددا على دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في وضع رؤية طموحة ومهمة نحو تمكين هذا القطاع من النمو والتواجد في السوق، ودعمها على أسس التوجه الحكومي الذي يخدم هذا القطاع وفقا لبرنامج التحول الوطني 2020، وأيضا يواكب توجه الدولة في رؤية 2030.