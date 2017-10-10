نائب أمير جازان يستقبل الأمين العام لبرنامج توطين الوظائف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان رئيس اللجنة الإشرافية على برنامج تطوين الوظائف بالمنطقة بمكتبه بالإمارة اليوم, أمين عام برنامج تطوين الوظائف بجازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي .

واستمع سمو نائب أمير منطقة جازان خلال الاستقبال لشرح مفصل عن برنامج توطين الوظائف والأهداف التي يسعى لتحقيقها والجهود التي يبذلها القائمون عليه لتحديد الأنشطة والمهن المستهدفة في المنطقة لتوطين الوظائف وسعودتها بالكامل ومتابعتها بصفة دورية بما يضمن توظيف أبناء وبنات المنطقة .

ووجه سموه أمين عام برنامج توطين الوظائف بجازان وزملاءه القائمين على البرنامج كافة, بمضاعفة الجهود وبذل كل ما من شأنه توفير الوظائف المناسبة لأبناء وبنات المنطقة , راجياً العون والسداد والتوفيق للجميع .