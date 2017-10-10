دوريات المجاهدين بجازان تحبط تهريب أسلحة ومخدرات ومتسللين

تمكنت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، خلال قيامها بمهامها الأمنية، من إحباط عمليات تهريب كميات من الأسلحة والذخائر والمخدرات، ومصادرة مركبات تم استخدامها في عمليات التهريب، إضافة إلى القبض على متسللين ومهربين، ومخالفين لنظام الإقامة والعمل بمواقع مختلفة، وذلك خلال الثلاثين يومًا الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله قزيز، أن دوريات الفرع، نفّذت حملات أمنية واسعة خلال الثلاثين يومًا الماضية، تمكّنت خلالها من القبض على 1280 متسللًا من جنسيات مختلفة و218 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل، كما تم ضبط 24 مسدسًا متنوعًا، و24 مخزنًا لنفس السلاح، و28179 طلقة حية متنوعة، والقبض كذلك على 53 مهربًا في قضايا مختلفة.

وأضاف أن دوريات المجاهدين تمكنت من ضبط 137 مركبة ودراجة نارية استخدمت في عمليات التهريب وكميات من الألعاب النارية المهربة،مشيرًا إلى أنه تمت مداهمة عدد من مواقع ترويج المخدرات، وتم ضبط 679 لترًا من العرق المسكر بعبوات مختلفة، وضبط 60 بلاطة حشيش.

من جهته، قدم مدير عام فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان عبدالرحمن بن صالح المويشير شكره لتلك الجهود، مؤكدًا استمرار الحملات الأمنية في مجابهة كل محاولات العبث بأمن الوطن.