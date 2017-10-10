عضو شورى يطالب بمعاقبة زملائه الذين يسربون أسرار المجلس للإعلام

طالب أحد أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة الشأن العام السرية التي عقدت أمس الإثنين رئيس المجلس بتفعيل قواعد محاسبة أعضاء الشورى، ومعاقبة الأعضاء الذين يسيئون للمجلس بتسريب بعض وثائقه لوسائل الإعلام.

وأشار عضو الشورى الدكتور عبدالعزيز الحرقان خلال مطالبته بمعاقبة الأعضاء الذين يسربون وثائق الشورى لوسائل الإعلام إلى القسم الذي أدلى به الأعضاء أمام ولي الأمر، والتزموا خلاله بعدم إفشاء أسرار الدولة والمحافظة على سرية الوثائق، مستغرباً وجود وثائق المجلس ومشاريعه في وسائل الإعلام قبل مناقشتها داخل قبة الشورى.

واستشهد الدكتور الحرقان، وفقاً لـ”الجزيرة”، بما حدث خلال مناقشة نظام رسوم الأراضي البيضاء، الذي نشرت وثائقه على مواقع التواصل الاجتماعي قبل اكتمال مناقشته، معتبراً أن ذلك يعد إخلالاً بالأمانة والقسم الذي أداه الأعضاء أمام ولي الأمر، وأنه يخلق صورة ذهنية سيئة عن المجلس لدى الرأي العام.

كما انتقد عضو الشورى خلال مداخلته، محاولة بعض الأعضاء الضغط على مجلس الشورى لتمرير مقترحاتهم ومشروعاتهم التي يرون أنها لا تحظى بقبول لجان المجلس، وذلك باستخدام وسائل الإعلام.

بدوره أوضح رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن محاسبة الأعضاء من حق رئيس المجلس، إلا أنه لم يستخدم خلال الدورات السابقة متمنياً ألا يستخدم خلال هذه الدورة، لافتاً إلى أنه في حال أخلّ أحد الزملاء بلوائح المجلس فمن الأفضل معالجة الأمر داخلياً.