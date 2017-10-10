هذه هي السيارات الأكثر مبيعاً في المملكة خلال النصف الأول من 2017

بلغ عدد السيارات التي بيعت في المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري 2017م، قرابة 300 ألف سيارة جديدة.

وكشف تقرير حديث صادر عن برنامج التجمعات الصناعية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، عن حجم سوق السيارات في المملكة، أن شركة “تويوتا” تصدرت العلامات التجارية الأكثر مبيعاً في المملكة بحصة بلغت 31% من السوق، وجاء في المركز الثاني شركة “هيونداي – كيا” بحصة مبيعات بلغت 29%.

أما بخصوص السيارات الأكثر طلباً، فجاءت السيارتان “كامري” و”سوناتا” في الصدارة بنسبة 23%، وحلَّ بعدهما سيارتا “إلنترا” و”كورولا” بنسبة 18%.

وأشار التقرير إلى أن سوق السيارات في المملكة شهد نمواً قوياً بنسبة 134% خلال الربع الثاني من 2017م، متوقعاً أن تحقق مبيعات السيارات الجديدة خلال الفترة من 2018 إلى 2024، نموا بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 4% لتصل إلى نحو 900 ألف سيارة سنويا بحلول عام 2024.