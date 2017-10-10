العثور على جثة عاملة منزلية بجوار أحد المباني الحكومية

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد النومس، أنهُ في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق 18-1-1439هـ ورد بلاغ لمركز شرطة المطار التابع لشرطة محافظة القريات من أحد منسوبي الجهات الحكومية عن العثور على جثمان لامرأة بجوار الصبات وسور المبنى، وعلى الفور جرى انتقال المختصين والطبيب الشرعي ومناوب النيابة العامة ووجدت الجثة في حالة انتفاخ وبها شال مربوط حول العنق مقطوع طرفه، وطرفه الآخر مربوط بحلقة حديدية موجودة بأحد الصبات الخرسانية الموجودة حول الجثة وتبين أنها قامت بإيذاء نفسها؛ واتضح أن الجثة تعود لعاملة منزلية من جنسية آسيوية بالعقد الثالث من العمر، حيث قام كفيلها بالإبلاغ عن تغيبها بتاريخ 12-1-1439هـ، وتم إدخال الجثة لثلاجة المستشفى ولا تزال التحريات جارية.