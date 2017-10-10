إيقاف أربعة سائقين متهورين بالقوة الجبرية | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 20 محرّم 1439 هجريا, الموافق 10 أكتوبر 2017 ميلاديا

إيقاف أربعة سائقين متهورين بالقوة الجبرية

إيقاف أربعة سائقين متهورين بالقوة الجبرية
فيفاء أون لاين - متابعة

تمكنت شعبة مرور محافظة طبرجل من القبض على أربع مركبات قام قائدوها بمزاولة التفحيط والمناورة والقيادة بدون لوحات ووضع ملصقات وتظليل جميع أجزاء المركبة والسير بالطرق العامة وترويع سالكي الطريق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، حيث تم إيقافهم بالقوة الجبرية، بعد رصد جميع المركبات التي قامت بالمخالفات المرورية وإيداعهم بحجز المرور، تمهيداً للتحقيق معهم، ومن ثم عرضهم على هيئة الفصل في المخالفات المرورية لإصدار الأحكام الخاصة بهم التي تقضي بإيقافهم المدة المقررة، وتحرير جميع المخالفات المرورية المستحقة عليهم.

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