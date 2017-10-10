“الشورى”: جنسيتان فقط تسيطران على وظائف الهندسة والتمريض ويجب ترحيلهما

حذر عدد من أعضاء مجلس الشورى من احتكار جنسيات معينة لوظائف محددة، مشيرين إلى سيطرة جنسيتين معينتين لوظائف الهندسة والتمريض.

وطالب الأعضاء خلال جلسة أمس الإثنين، بكسر هذا الاحتكار، وترحيل العاملين من تلك الجنسيتين ومنع نقل كفالاتهم، ووضع خطط لتوطين هذه الوظائف.

وقال الدكتور منصور الكريديس، إنه من الملاحظ سيطرة بعض الجنسيات على مهن ووظائف معينة، محذراً في الوقت نفسه من حصول انكشاف مهني إذا تم ترحيل هذه العمالة.

ودعا إلى تزويد مجلس الشورى بدراسة تحليل أوضاع سوق العمل في المملكة، وخصوصاً في القطاع الخاص للاطلاع على مؤشرات وقياس مدى سيطرة العمالة الوافدة على مهن حية في السوق السعودية.